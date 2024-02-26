Yolun karşısına geçmek isteyen adamın acı sonu

Aydın'ın Köşk ilçesinde, yolun karşısına geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Nazif Kart (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Denizli'den Aydın'a giden Mahir B.'nin kullandığı kamyon, kontrolden çıkarak, yolun karşısına geçmeye çalışan Nafiz Kart'ın üzerine devrildi. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Kart, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kart, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Mahir B. gözaltına alındı.