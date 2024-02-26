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Haberler Aydın Zincirleme kazada 2 ölü 2 yaralı

Zincirleme kazada 2 ölü 2 yaralı

RAMAZAN AYDEMİR
Zincirleme kazada 2 ölü 2 yaralı
Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobil, kamyonet ve otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen otomobil, Ortakçı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Karşı yönde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü, devrilen direğe, ardından da aynı giden Muzaffer Göçhan yönetimindeki kamyonete çarptı. Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
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