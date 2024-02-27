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Haberler Aydın Jandarma ekiplerinden küçük Aras’a büyük jest

Jandarma ekiplerinden küçük Aras’a büyük jest

KAZIM YÖRÜKCE
Jandarma ekiplerinden küçük Aras’a büyük jest

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düştüğü 7 metrelik foseptik çukurundan kurtardığı 5 yaşındaki Aras Hüseyin Doğan'ı unutmadı. Jandarma ekipleri evinde ziyaret ettikleri küçük çocuğu oyuncakla sevindirdi.

ÖLÜMDEN KURTARDILAR

Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada bir anda ortadan kaybolan ve kullanılmayan bir foseptik çukurunun açık kalmış bölümünden içeriye düşen Aras Hüseyin Doğan'ı 7 metrelik çukura tahta merdiven marifetiyle inerek adeta ölümden kurtaran Jandarma Asayiş Timi, küçük Aras'ı evinde ziyaret etti. Küçük Aras ve ailesine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten ekipler, Aras ile sohbet ederek oyuncak hediye etti. Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aras'ın ailesi ise yaklaşık 5 saat boyunca mahsur kalan çocuklarını kurtardıkları için jandarma ekiplerine tekrar teşekkür etti.

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