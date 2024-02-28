Gerenkova’ya yeni düğün salonu ve sosyal alan

AYDIN'DA AK Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya Gerenkova Mahallesi'nde yeni düğün salonu ve sosyal donatı alanı projesini hayata geçiriyor.

'İNCİRLİOVAMIZ İÇİN'

GERENKOVA Mahallesi'nde yeni düğün salonu ve sosyal donatı alanının startını veren Başkan Kaya proje alanında incelemelerde bulundu. İçerisinde açık ve kapalı düğün salonunun yanı sıra çocuk oyun alanı, spor sahası, kafeterya ve muhtarlık bürosu bulanacak alanda iş makineleriyle çalışmaların başladığını ifade eden Kaya, "Gerenkova Mahallemizde yapacağımız çalışma ile proje alanımızda, vatandaşlarımızın yaz kış cemiyetlerini düzenleyecekleri açık ve kapalı olmak üzere bir düğün salonunun yapımına başladık. Güzel bir alanı daha İncirliovamıza kazandırıyoruz. Merkez, kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın İncirliovamızı güzelleştiren hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.