Kabak: Didim’in makus talihini yeneceğiz

AK Parti Didim İlçe teşkilatı öncülüğünde yerel seçimler için aday tanıtım toplantısı yapıldı. Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Kadri Kabak ve meclis üyesi listesi basına ve partililere tanıttı.

YAŞANABİLİR ŞEHİR

Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde yapılan tanıtım etkinliğinde ekibini tanıtan AK Parti Didim Belediye Başkan adayı Kadri Kabak doğup büyüdüğü kent olan Didim'e hizmet etmek için yola çıktıklarını kaydederek, Didim'i bir turizm kenti yapma, istihdam yaratma ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için bu göreve talip olduğunu ifade etti.

Didim'in makus talihi yenmek için bu yola çıktıklarını belirten Kabak, hem Aydın'ın hem de Didim'in 31 Martta kendilerine verilen bu şansı iyi değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.