Savaş’tan Didim’e liman sözü

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Didim'de coşkulu bir şekilde karşılandı.

'TAM BİR CENNET'

SAVAŞ, "Didim'e kruvaziyer gemilerinin geleceği bir liman yapma sözü veriyorum" dedi. Didim'de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Didim Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda oda başkanlarıyla, STK temsilcileriyle, meclis üyeleriyle ve muhtarlarla bir araya geldi. Aydın ve Didim'de yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirten Savaş, "Didim bir cennet. Bu cenneti dünya şehri yapacağız. Kuşadası ile birlikte Didim'de bütüncül bir master planı yapacağız" diye konuştu.