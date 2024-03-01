Aydınlı çiftçilerden yağmur duası! Keşkek hayrında eller semaya açıldı

"GELENEK 6 YILDIR SÜRÜYOR"

Yağmur yağmamasından dolayı 6 yıl önce bu organizasyona başladıklarını ifade den mahalle sakinlerinden Muzaffer Fırat, "Geleneksel olarak sürdürdüğümüz bu organizasyona ilçe merkezimiz başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerimizden de yardım geldi. Allah herkesten razı olsun. Biz burada sadece yağmur duası için bir araya gelmiyoruz. Hem şehitlerimiz hem de cami açılışımızda bu etkinlikleri yaptık" dedi.