Aydın’da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.