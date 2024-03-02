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Haberler Aydın Aydın'da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Aydın'da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kaza sonucu aracının içerisinde sıkışan tır şoförü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Aydın’da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Aydın-Denizli Karayolu üzerinde edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan tır, aynı istikamette ilerleyen 07 ABP 566 plakalı tıra arkadan çarptı.

Aydın’da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Kazada 15 LF 484 plakalı tır sürücüsü K.Ü. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’da feci kaza! 2 tır birbiriyle çarpıştı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tır sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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