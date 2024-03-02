  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı

Aydın’da terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı

Aydın'da terör örgütü propagandalarına geçit vermeyen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Aydın’da terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Didim ilçesinde terör örgütü TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA