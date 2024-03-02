Aydın’da terör örgütü propagandası yapanlar yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Didim ilçesinde terör örgütü TKP/ML propagandası yapmak suçundan 1, Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçelerinde de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 5 olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.