  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini Kuşadası'na yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini Kuşadası'na yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan "Sun Princess" Aydın'ın önemli turizm ilçesi Kuşadası'na yanaştı. Sezon boyunca ilçeye 4 sefer daha gerçekleştireceği öğrenilen geminin 4 bin turisti taşıdığı belirtildi.

AA
Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! Sun Princess Türkiye’ye ilk seferini Kuşadası’na yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" Kuşadası'na yanaştı. Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı. Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! Sun Princess Türkiye’ye ilk seferini Kuşadası’na yaptı

Turistlerden bazıları, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! Sun Princess Türkiye’ye ilk seferini Kuşadası’na yaptı

Kruvaziyer şirketinin yönetim kurulu başkanı John Padgett de ilk sefer dolayısıyla gemide kent protokolünü ağırladı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk gemiyi gezdi.

Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! Sun Princess Türkiye’ye ilk seferini Kuşadası’na yaptı

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Sun Princess gemisinin, suya geçen hafta indirildiğini, dünyanın en yeni ve en büyük gemileri arasında gösterildiğini belirterek, geminin Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi.

Güngör, yaklaşık 4 bin turisti taşıyan geminin 2024 kruvaziyer sezonunda Kuşadası'na 4 sefer daha gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA