Dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden! "Sun Princess" Türkiye'ye ilk seferini Kuşadası'na yaptı

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" Kuşadası'na yanaştı. Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen turistler halk oyunları ekibince karşılandı. Yolcular, yöresel kıyafet giyen ve gösteri yapan halk oyunları ekibini fotoğrafladı.

