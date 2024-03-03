Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

AYDIN'IN Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Güllü D. hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza, Milas-Söke kara yolunun Bafa Gölü yakınlarında meydana geldi. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla hastaneye kaldırıldı.