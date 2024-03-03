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Haberler Aydın Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü

KAZIM YÖRÜKCE
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
AYDIN'IN Didim ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu Güllü D. hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza, Milas-Söke kara yolunun Bafa Gölü yakınlarında meydana geldi. İ.D. (60) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçtaki Güllü D'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki T.D. (30), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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