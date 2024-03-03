Savaş: Suya yüzde 50 indirim yapacağız’

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, pazar alışverişini İncirliova'da yaptı. Savaş, seçildiğinde kendi ismi ve resimlerinin billboardlarda yer almayacağını söyledi. Savaş, Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya eşliğinde pazarı gezip esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İncirliova'da vatandaşlar, gelen aşırı su faturalarından duydukları rahatsızlığı Savaş'a iletti. Savaş, seçildiğinde suya yüzde 50 indirim yapacaklarını ve 5 yıl zam yapmayacaklarını söyledi. Türkiye'nin en pahalı suyunun Aydın'da kullanıldığını belirten Savaş, ASKİ'nin buna rağmen çok sayıda kredi çektiğini ifade etti.