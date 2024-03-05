Kayıp diplomat cayrokopterle bulundu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, edinilen bilgiye göre, emekli diplomat olduğu öğrenilen 82 yaşındaki Abdurrahman Özdere, aracıyla Ankara'dan Muğla'ya giderken Karacasu'ya geldiği esnada yanlışlıkla toprak yola saptı. Tarlada çamura saplanan ve araç içerisinde mahsur kalan Özdere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak nerede olduğunu bilmediğini ve toprak yola girerek mahsur kaldığını söyleyip yardım istedi.

HAVADAN YER TESPİTİ ÇALIŞMALARI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması gece boyunca devam etti. Asayiş Timi, İz Takip Köpek Unsuru, JAK Timi, İHA, Cayrokopter, Drone ekibi ve AFAD ekipleri ile yapılan arama sonucunda kayıp şahsın konumu, cayrokopter ile havadan tespit edildi.

Yaklaşık 15 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, belirlenen konuma giden JAK ekipleri, araç içerisindeki Abdurrahman Özdere'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Baygın bulunan Özdere'nin yaşlılığa bağlı rahatsızlandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşlı adam ilk müdahalenin ardından, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.