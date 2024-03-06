‘Efeler marka ilçe olacak’

Demokrat Parti Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer, 'kan değişikliği lazım' diyerek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ayakkabıcılar Çarşısı'nda (Barbaros Çarşısı) esnafı ziyaret eden Dinçer, esnafın özellikle satış yapamamaktan veya siftahsız dükkan kapatmaktan şikayetçi olduğunu kendilerine aktardığını söyledi.

"ESNAFIMIZ ŞİKAYETÇİ"

ÇARŞININ sadece Salı Pazarının olduğu günler değil, diğer günlerde de bir cazibe merkezi olması için çalışacaklarını ve bunun için şartların var olduğunu dile getiren Dinçer, "Çarşının boş olmasına üzülüyorum. Biz bu esnaf ziyaretlerinde Efelerimizin durumunu net olarak görüyoruz. Tarihi yüzlerce yıl geriye giden bu çarşıyı küçük dokunuşlarla cazibe haline getirmek için projelerimiz var. Belediye başkanlığımızda Efeler esnafımızın daha iyi iş yapabilmesi için çalışmalar yapacağız. Özellikle bu çarşı İzmir'deki benzerleri gibi yoğun insan trafiğine kavuşmak için gün sayıyor. Bazı esnafımız bizim sadece seçim döneminden dönemine geldiğimizi söyleyip sitemlerini ilettiler. Sadece seçim değil her zaman esnafımızın yanlarında olacağız. Hizmet için kan değişikliği lazım. Bizim dönemimizde Efeler adından sıkça söz ettiren marka ilçe olacak" diye konuştu.