Başkan Kaya İncirliova’ya üniversite kazandırıyor

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye kazandırılması planlanan Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul projesi için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ile bir araya geldi. Başkan Kaya, seçim vaatleri arasında yer alan İncirliova'ya üniversite projesi için somut adımlar atmaya devam ediyor. Ankara temaslarında gündeme getirdiği proje ile ilgili çalışmalarını hızlandıran Kaya, ADÜ Rektörü Kent ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Kaya, "Uzun zamandır ilçemize bir üniversite kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.