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Haberler Aydın Çine’ye yem fabrikası ve et entegre tesisi

Çine’ye yem fabrikası ve et entegre tesisi

KAZIM YÖRÜKCE
Çine’ye yem fabrikası ve et entegre tesisi
CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, baba ocağı Çine'de yem fabrikası ile et entegre tesisi kuracağı sözünü verdi. Çine'yi ve Büyükşehri almak istediğini belirten Savaş, "Çine'ye yem fabrikası yapacağız. Akçaova Et Entegre tesisi kuracağız. Çine'nin kaderini değiştirecek projelere imza atacağız. 31 Mart'ta Çine'den güzel bir başarı hikayesi istiyorum. AK Belediyeciliği Çine'ye getirerek gerçek belediyecilik nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz" dedi. Çine'de yapacağı projeleri açıklayan Savaş, "Akçaova'da organize hayvancılık bölgesi yapacağız. Yem fabrikası kuracağız. Çine'yi istiyorum. Çine hazır. 31 Mart akşamı Çine'den güzel bir başarı hikayesi yazılacağına inanıyorum" dedi.
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