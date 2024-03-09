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Aydın'da yolda yürüyen kadına cinsel taciz!

Aydın'da yolda yürüyen kadını takip ettikten sonra cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli 24 yaşındaki K.U. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Aydın’da yolda yürüyen kadına cinsel taciz!

Aydın'da Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart tarihinde İkiçeşmelik Mahallesi'nde gece yarısı bir kadına yönelik gerçekleşen cinsel taciz olayına ilişkin yürüttüğü çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli yapı market çalışanı K.U'yu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakaladı. Yapılan incelemede şüphelinin, mağduru daha önceden tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" suçundan adliyeye sevk edildi. Suçunu kabul eden K.U. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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