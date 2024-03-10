Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu

Olay, saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Seyhan Can, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E.'nin evine gitti. Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evden bıçak alıp gelen M.E., çıkan arbede sırasında Can'ı göğsünden yaraladı.

Kanlar için yere yığılan Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Can burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri S.E. ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.