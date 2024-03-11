Borç cinayeti

AYDIN'DA iki arkadaş arasında alacak verecek yüzünden yaşanan kavgada Seyhan Can(19), göğsünden bıçaklandı. Motosikletine binip, göğsüne saplı bıçakla hastaneye giden talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis cinayet zanlısı Murathan Erdoğan ve babası Seçkin Erdoğan'ı gözaltına aldı. Olay, Nazilli Yeni Sanayi Mahallesi 549 sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan Can, arkadaşı Murathan Erdoğan'ın sanayide oto boyacılık yapan babası Seçkin Erdoğan ile tartıştı. Seyhan Can, arkadaşının evine gidip Erdoğan'la tartışmaya devam etti.

Tartışma yerini bir anda kavgaya bırakırken, babasının kavga ettiğini gören Murathan Erdoğan, evden aldığı ekmek bıçağını arkadaşı Seyhan Can'ın göğsüne sapladı.

Bunun üzerinde Seyhan Can da yanında bulundurduğu bıçağı çekerek baba ve oğlunu yaraladı. Can, kendi imkanlarıyla motosikletine binip göğsüne saplı bıçakla özel bir hastaneye gitti fakat kurtarılamadı.