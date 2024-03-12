  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da 4 gündür haber alınamayan 87 yaşındaki kadın baygın bulundu

Aydın'da 4 gündür haber alınamayan 87 yaşındaki kadın baygın bulundu

Aydın'da yakınlarının kendisinden 4 gündür haber alamadığı 87 yaşındaki kadın, evinin mutfağında baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

AA
Aydın’da 4 gündür haber alınamayan 87 yaşındaki kadın baygın bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesimde Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5. katında yalnız yaşayan Makbule Gencer'den (87) 4 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gencer'i mutfakta baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın, Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gencer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA