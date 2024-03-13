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Haberler Aydın Arkadaşını öldüren oto boyacı tutuklandı

Arkadaşını öldüren oto boyacı tutuklandı

İHSAN KARATAŞ
Arkadaşını öldüren oto boyacı tutuklandı

AYDIN'DA tartıştığı arkadaşı Seyhan Can'ı (19) göğsünden bıçaklayarak öldüren oto boyacısı Murathan Erdoğan, tutuklandı. Olay, pazar günü saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta meydana gelmişti. Murathan Erdoğan'ın polisteki ifadesinde, "Seyhan Can'ın otomobilini boyadık. Ancak boyayı beğenmediği için paranın bir kısmını ödemedi. Babasını arayarak kalan parayı aldık. Bunun üzerine önce telefonda tartıştık. Ardından eve geldi. Yaşanan tartışmada bu olay yaşandı. Kendimizi savunmak isterken oldu. Bu olay yaşandığı için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Murathan Erdoğan tutuklanırken, baba Seçkin Erdoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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