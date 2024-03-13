Uyuşturucu satıcısının kaldığı eve operasyon

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Servet Kocaman (32), kaldığı evde yakalandı. Kocaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu taciri Servet Kocaman'ın Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 25 gram 'Metamfetamin' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocaman, mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne sevk edildi.