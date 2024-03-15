Aydınlı uzman çavuş şehadete erdi

KONYA'DA eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 gösteri uçağı piste inişi sırasında düştü. Uçaktan kopan parçaların iş makinasına çarpması sonucu iş makinası operatörü Aydınlı uzman çavuş Ercan Güven şehit oldu. Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı sınırları içinde kaza kırıma uğrayan uçağın pilotu binbaşı Şükrü Gümüş paraşütle atlamayı başardı. Güven'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki evine acı haber askeri yetkililerce ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı da şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi