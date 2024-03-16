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Aydın’ın Zeyna’sına ödül

KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’ın Zeyna’sına ödül
Aydın'da arama kurtarma köpeği "Zeyna", Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (IRO) tarafından Türkiye'de altıncı kez gerçekleştirilen "Arama Köpekleri Doğa Arama Sınavı"nda RH-T V kategorisinde birinci oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek vermeleri için özenle seçilmiş köpeklerinden olan "Zeyna", İstanbul'da 8-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışmada birçok köpek arasından sıyrılarak en yüksek puanı aldı. "Zeyna", Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde standartlara uygun bir şekilde inşa edilen zorlu enkaz alanında eğitim alıp AFAD'ın düzenlediği yeterlilik sınavında da 100 üzerinden 98 puan elde etmişti
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