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Haberler Aydın Şiddet kurbanı genç duvağıyla uğurlandı

Şiddet kurbanı genç duvağıyla uğurlandı

SEBAHATTİN ALP
Şiddet kurbanı genç duvağıyla uğurlandı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki genç kız, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli Uzun Çarşı'da önceki sabah bir çamaşırcıda meydana gelen olayda, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Arslan'ın çalıştığı iş yerine gelip sırt çantasından çıkardığı silahla genç kızı kovaladı.

Genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömür Arslan'ın cenazesi baba ocağı Denizli'de Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Törende, genç kıza giymek nasip olmayan duvağı tabutunun üzerine örtüldü.

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