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Haberler Aydın Yasa dışı bahise geçit yok! Übeyit Bartin Aydın'da yakalandı

Yasa dışı bahise geçit yok! Übeyit Bartin Aydın'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçu firarisi olan 'Übeyit Bartın', Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonu kapsamında yakalandı.

DHA HABER MERKEZİ
Yasa dışı bahise geçit yok! Übeyit Bartin Aydın’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yönelik anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in Aydın'da düzenlenen 'Sibergöz-27' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan,

Übeyit Bartin'in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, Bu yolla vatandaşları yasadışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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