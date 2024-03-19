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Haberler Aydın Arkadaş kurbanı

Arkadaş kurbanı

Sinema sanatçısı Ahmet Canbazoğlu’nun ağabeyi Abidin Canbazoğlu (75), yalnız yaşadığı Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki evde arkadaşı Aytaç Akar (36) tarafından dövülerek öldürüldü

KAZIM YÖRÜKCE
Arkadaş kurbanı

Aydın'ın Söke ilçesinde tanınmış iş insanı Abidin Canbazoğlu'nun yalnız yaşadığı evin kapısının önünde kan izlerini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay, Davutlar Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Canbazoğlu'nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Canbazoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kafasında ve vücudunda darp izleri bulunan Canbazoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAÇARKEN ARABASINI DA ÇALMIŞ

Polis ekipleri olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatırken çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntülerde, Canbazoğlu'nun evine gelen arkadaşı Aytaç Akar'ın gece geç saatlerde evden hızlı şekilde çıkarak Canbazoğlu'nun aracına binip uzaklaştığı tespit edildi. Evde yapılan incelemede alkol şişeleriyle birlikte kadehlerin olduğu görüldü.

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