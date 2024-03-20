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Haberler Aydın Fuhuş için kullandıkları 'limon' şifresi deşifre oldu

Fuhuş için kullandıkları 'limon' şifresi deşifre oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda şüphelilerin yakalanmamak için 'limon' şifresini kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Fuhuş için kullandıkları ’limon’ şifresi deşifre oldu

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin edenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmamak için birçok hat kullandığı ve şifrelerinin 'limon' olduğunu çözen polis ekipleri gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı.

7 farklı adrese 12 ekiple yapılan operasyonda polis ekipleri tarafından fuhuşa zorlanan 3 kadın kurtarılırken; M.G, M.C., A.S. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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