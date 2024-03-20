Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

AYDIN'IN Efeler ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü Vezir Dutumeri (60) hayatını kaybetti. Kaza, Yedi Eylül Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde önceki gün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Vezir Dutumeri'nin kullandığı 09 HB 697 plakalı motosiklet ile Tacettin A. idaresindeki 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafriyat kamyonu şoförü Tacettin A. ise gözaltına alındı.