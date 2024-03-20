Mustafa Savaş’tan 20 bin konut sözü

CUMHUR İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 17 ilçeye 5 yılda 20 bin konut müjdesi verdi. Emekliye 5 bin TL sözüyle Aydın'ı heyecanlandıran AK Parti Aydın adayı Mustafa Savaş, yeni bir vaadini daha açıkladı. Savaş, göreve seçildiğinde 5 yıl içinde 20 bin konut yapacağını söyledi. AK Partili Mustafa Savaş, "5 yıl içerisinde, 17 ilçemizde toplam 20 bin konut yapacağımızın sözünü veriyoruz! Aydınımızın sosyal konut ihtiyacını karşılayacak Aydın Kent Konutları; sosyal tesisleri, spor sahaları, oyun parkları, yürüyüş yollarıyla yepyeni bir yaşam alanı vadediyor. 17 ilçemizde hayata değer katan Aydın Kent Konutları yükseliyor. Uygun ödeme koşulları ile hemşehrilerimiz ev sahibi oluyor" dedi. Savaş, başvuruların oluşturulan çağrı merkeziyle şimdiden alınmaya başladığını kaydetti.