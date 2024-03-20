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Haberler Aydın Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 118 gözaltı

Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 118 gözaltı

KAZIM YÖRÜKCE
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 118 gözaltı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde uyuşturucu çetesi elebaşı ile birlikte 8 kişinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonun derinleşti. Jandarma ekiplerince yapılan ikinci dalga operasyonda 118 şüpheli daha yakalandı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçtiğimiz 26 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda örgütlü uyuşturucu suçundan örgüt ele başı Hüseyin Avni D. ile birlikte yakalanan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Operasyonu genişleten jandarma ekipleri, ilçede suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
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