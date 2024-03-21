Arkadaş katilinden ilk ifade: Hatırlamıyorum

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde tanınmış iş insanı Abidin Canbazoğlu'nun yalnız yaşadığı evin kapısının önünde kan izlerini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Canbazoğlu'nu yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri Canbazoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayette güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucunda arkadaşı Aytaç Akar'ın gece geç saatlerde evden hızlı şekilde çıkarak Canbazoğlu'nun aracına binip uzaklaştığı tespit edildi.

ÇALDIĞI ARACA ULAŞILDI

EVDE yapılan incelemede alkol şişeleriyle birlikte kadehlerin olduğu görüldü. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin olay yerinden binerek kaçtığı araçla İncirliova ilçesine bağlı Erbeyli mahallesine geldiği tespit edildi. Ekipler, şüpheli Akar'ı saklandığı arkadaşının evinde yakaladı. Öldürdüğü Abidin Canbazoğlu'na ait araç da evin yakınlarında bulundu.

'UYUYUP KALMIŞIM'

AYTAÇ Akar, ilk ifadesinde "Abidin beni evine çağırdı. Evde birlikte alkol aldık. Sonra uyuyup kalmışım. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda Abidin kanlar içinde yerde yatıyordu. Korktuğum için kaçtım. Ben arkadaşımı dövmedim, öldürmedim" dediği öğrenildi. Yapılan GBT kontrolünde ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Akar, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.