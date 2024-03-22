Başkan Günel’e kumpas deşifre oldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesi, İYİ Partililerin CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kurdukları kumpasla çalkalanıyor. Kuşadası eski Belediye Başkanı ve şu an İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Özer Kayalı'yı iki yıl önce tabanca ile ayağından vurduktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye olan Can Başar kumpası deşifre etti. Başar iddialarında, Kayalı ile yine İYİ Parti'nin Kuşadası Belediye Başkan adayı Behçet Alp'in kendisinden iki yıl önceki olayda Günel'e iftira atıp, azmettirici olarak göstermesini istediklerini söyledi.

Çirkin kumpasın ortaya çıkması üzerine Kuşadası Belediye Başkanı Günel, adı geçenler hakkında şikayetçi oldu. Yeni Asır'a konuşan Başkan Günel, "Bana kumpas kurarak seçimi kazanacağını zannediyorlar. Olayda adı geçenler yargı önünde bunun hesabını verecek" dedi.

RESTORANDA VURULDU

KAYALI, 2 yıl önce gittiği restoranda garson Başar'ın silahlı saldırısına uğradı. Kayalı bacağından yaralanırken yakalanan Başar tutuklandı. Başar'ın ifadesinde, "Kendisini tanımıyorum. Servis yaparken üzerine yemek döküldüğü için hakaret etti. Ben de gururuma yediremedim ve ayağına sıktım" demişti. Hapis cezası biten Başar, bir süre önce tahliye oldu ve sosyal medya hesabından şok iddialarda bulundu. Başar, bazı gazeteciler aracılığıyla Özer Kayalı ve Behçet Alp'in kendisine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e iftira atması için teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Başar, "Hayatımda kimseye iftira atmadım. Beni kullanmak isteyenler vaatte bulunup Ömer Günel'e iftira atmamı istedi. Bu insanları ifşa etmek için teklifi kabul ettim. Aslında canlı yayında ifşa edecektim. Beni parayla satın alamayacaklarını göstermek istedim ama canlı yayında bunları ifşa edeceğimi söyleyince haber sitesi kabul etmedi. Dediklerimde yanlış olduğunu düşünen varsa HTS kayıtlarını istesin. Bende her türlü belge mevcut" dedi.

'HESAP VERECEKLER'

BAŞKAN Günel, olayda adı geçenler hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili Yeni Asır'a konuşan Başkan Günel, Can Başar tarafından ortaya atılan tüm iddiaların yargı tarafından araştırılması gerektiğini belirtti. Günel, "Beni yıkmak için böyle bir kumpasa girmişler. Bu durum tek kelimeyle vicdansızlıktır" dedi.