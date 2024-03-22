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Haberler Aydın Can dostlar davası

Can dostlar davası

Aydınlı Gürçay ailesinin, “can dostlarımız” diyerek sevdiği Pomeranian cinsi iki köpeği, eğitim için verildikleri hayvan otelinde Rottweiler cinsi köpek tarafından katledildi... Aile olayda ihmali olan iki eğitmen hakkında tazminat davası açtı

KAZIM YÖRÜKCE
Can dostlar davası

EĞİTİLMELERİ İÇİN VERMİŞLERDİ

EFELER ilçesinde yaşayan Melih Gürçay ile eşi Gülin Aydın Gürçay, bir yakınlarına ait olan Pomeranian ırkı 2 köpeği sahiplendi.

Winnie ve Luna ismi verilen 4 ve 2 yaşlarındaki iki köpeğin değerinin 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Winnie ve Luna ismini verdikleri 4 ve 2 yaşındaki köpeklerin ısırması ve sürekli havlayıp komşulara rahatsızlık vermesi nedeniyle eğitim aldırmaya karar verdi.

Sosyal medyadan 'Dog Trainer Ege Danışmanlık Ofisi' sahibi Ege Mısırcı ile tanışan aile, köpekleri eğitmesi için kendisiyle 30 bin liraya anlaştı.

Yalanı polisteki itirafıyla ortaya çıkan köpek eğitmeni Ege Mısırlı'nın, daha önce de hayvanların kulak ve kuyruklarını kesmek suçundan sabıkalı olduğu belirtildi.

ÖLEN KÖPEKLERİ ORMANA ATTI

EGE Mısırcı, ofiste köpekleri bırakıp yemeğe gitti. Fakat Rottweiler cinsi bir köpeğin içinde bulunduğu kulübenin kapısını kapatmayı unuttu. Dışarı çıkan Rottweiler, Gürçay çiftinin köpeklerini boğup öldürdü.

Çok sevdikleri köpeklerini kaybeden Melih Gürçay ve eşi Gülin Aydın Gürçay, "Köpeklerimiz büyük bir ihmalin kurbanı oldu. Alacağımız tazminatı sokak köpekleri için bağışlayacağız" dediler.

Olaya hırsızlık süsü vermeye çalışan Mısırcı, ölü köpekleri ormanlık alana bıraktı. Gürçay çiftinin şikayeti üzerine, polis devreye girdi ve eğitmen gerçeği itiraf etti. Şoke olan aile, olayda ihmali olduğu gerekçesiyle Mısırcı'ya tazminat davası açtı.

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