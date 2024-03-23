Can dostlar davasında şikayetçiler artıyor

Aydın'da vatandaşların eğitim için verildikleri hayvan otelinde katledilen köpek sayısı artıyor. Gürçay ailesinin Pamerainian cinsi iki köpeğinin ardından Golden cinsi köpekleri aynı otelde telef olan Kartepe ailesi, işletme sahibi Ege Mısırcı'dan şikayetçi oldu. Savcılığın el koyduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hemşire Hatice-İsmail Karatepe çiftinin 3 yıl önce sahiplendikleri ve ailenin ferdi olarak gördükleri Golden cinsi köpeklerinin sosyalleşmesi amacıyla eğitime göndermek için köpek eğitmeni aramaya başladı. Aile, 45 günlük eğitim karşılığında 24 bin liraya anlaştıkları Ege Mısırcı'ya köpeklerini emanet etti. Ancak emanet edilen köpek, hayvan otelindeki saldırgan bir köpek tarafından boğularak öldürüldü.

Aydın'da köpek eğitmeninin, köpeklerin ölümüne sebep olduğuna ilişkin suç duyurusunun ardından davacı olanların sayısı artıyor.

HALKI KANDIRDI

Can dostlarını emanet ettiği yerin ruhsatsız çıktığını ifade eden Hatice Kartepe, "Bu ofisin kent meydanından bile görülen tabelalarına aldandık. Bizlerin canı yandı başka kimselerin canı yanmaması için yetkililere de göreve davet ediyoruz" diye konuştu. Köpeklerin ardı ardına ölümleriyle ilgili harekete geçen savcılık, geniş kapsamlı soruşturma başlattı.