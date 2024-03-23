Kırmızı ışık ihlali bir can aldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kırmızı ışıkta geçen kamyonet, motosikleti altına aldı. Kamyon altında kalan motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan (68) hayatını kaybederken, yolcu konumundaki eşi yaralandı. Kaza, Kuyucak'a bağlı Gencelli Mahallesi'nde Aydın - Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine giden kamyon, Gencelli Kavşağı'na geldiği esnada kırmızı ışıkta geçti. Karşıya geçmek için bekleyen motosiklet sürücüsü Hasan Ali Özcan hareket etti. Özcan yönetimindeki motosiklet, kamyon altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Özcan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu konumunda bulunan eşi Fetiye Özcan yaralandı. Tedavi altına alınan Fetiye Özcan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan kamera incelemelerinde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kamyonet sürücüsü M.İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ■