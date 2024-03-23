Sporcu gencin gizemli ölümü

Aydın'da vücut geliştirme sporuyla uğraşan 23 yaşındaki Yusuf Güvcin, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izi bulunmayan gencin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen genç sporcunun, sürekli olarak protein tozu kullandığı öğrenildi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Son yıllarda özellikle spor salonlarında gençlerin kısa sürede vücutlarının gelişmesi ve kas yapmak için bilinçsizce kullandığı bu tür ilaçların Yusuf Güvcin'in geçirdiği kalp krizini tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Anne Şevval Güvcin, oğlunun spor salonuna gitmeye başladıktan sonra protein tozu içtiğini ve hiçbir hastalığının olmadığını söyledi. Anne Güvcin, "Oğlum yaklaşık 2 yıldır vücut geliştirmek için spor salonuna gidiyordu. Buraya gittiği için vücut geliştirmek için protein tozu içtiğini söylerdi. Bunun dışında da kesinlikle bir ilaç kullandığını ne gördüm, nede duydum. Benim oğlum kesinlikle zararlı başka bir madde de kullanmazdı" diye konuştu. Yusuf Güvcin'in kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılacak otopsiden sonra belli olacak