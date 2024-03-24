Aydın’da yarın fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın il genelinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Rüzgarın; yarın (25.03.2024 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.