Savaş’tan Söke’ye doğalgaz müjdesi

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Söke'nin Bağarası mahallesinde vatandaşlara doğalgaz sözü verdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Savaş ve Tekin, parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Seçim vaatlerini anlatan Savaş, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

'SANDIKLARI PATLATALIM'

BAĞARASI'NA müjdeler veren Savaş, "Bağarası'nın altyapı ve kanalizasyon sorununu çözeceğiz. Buraya en kısa sürede doğalgazı getireceğiz. Turizm yolunu açacağız. TOKİ konutları yapacağız. Buranın kanayan yarası olan Söke- Bağarası yolunu genişleteceğiz. Ayrıca iki yıllık Meslek Yüksekokulu da buraya getireceğiz" dedi. 17 ilçede projelerin planlamasının yapıldığını dile getiren Savaş, "Biz bu seçimleri kazanıyoruz. Biz ne yapacağımızı şimdiden çalışmaya başladık. Biz Aydınımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak istiyoruz. Bu şehri ortak akılla yöneteceğiz. Birlikte ve beraber yöneteceğiz. Esas olan Aydınımıza eser ve hizmet gelecek. Bu şehirde yaşayan herkesin bu şehirde yaşamaktan keyif alması gerekiyor. Misafirlerimizi gezdirecek alanlarımız yok. Daha çok yapacak işimiz var. Ben size yürekten inanıyorum. 31 Martta sandıkları patlatalım" dedi.