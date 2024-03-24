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Haberler Aydın Zehir tacirlerine baskın: 2 satıcı tutuklandı

Zehir tacirlerine baskın: 2 satıcı tutuklandı

KAZIM YÖRÜKCE
Zehir tacirlerine baskın: 2 satıcı tutuklandı
AYDIN Nazilli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan 2 sokak satıcısı, operasyonla yakalandı. Ekipleri, Nazilli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir aracı takibe aldı. Kent girişinde narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başlayan zehir tacirleri, kovalamacının ardından yakalandı. Yapılan aramada yüklü miktarda metamfetamin isimli uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen para ele geçirildi. M.B. ve M.K. isimli 2 sokak satıcısı emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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