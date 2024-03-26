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Aydın'da bomba paniği! Ekipler hemen harekete geçti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan tren garında unutulan bir poşet ilçede bomba paniği yarattı. Ekiplerin hemen harekete geçtiği olayda poşetten giysi çıktı. Tren garında yaşanan hareketlilik normale döndü.

İHA
Aydın’da bomba paniği! Ekipler hemen harekete geçti

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kent merkezinde bulunan Aydın Tren Garı'nda unutulan bir poşet ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapılan poşetten giysi çıktı.

Aydın’da bomba paniği! Ekipler hemen harekete geçti

Olay, Aydın Tren Garı'nda öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki tren garında unutulan bir poşet vatandaşların dikkatini çekti. Olayın tren garı güvenlik görevlilerine bildirilmesi üzerine yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’da bomba paniği! Ekipler hemen harekete geçti

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tren garı çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İnceleme sırasında, tren garının giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar da güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından yapılan detaylı inceleme yapıldı.

Aydın’da bomba paniği! Ekipler hemen harekete geçti

Bölgeden geçen vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, yapılan inceleme sonucunda poşette giysi olduğu tespit edildi. Endişe verici bir durum olmadığı anlaşılınca güvenlik önlemleri kaldırılarak, tren garındaki hareketlilik normale döndü.

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