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Aydın'da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde çobanlık yapan bir vatandaş, ağaçlık alanda bir kişinyi asılı halde ölü olarak buldu. Olay yerine gelen ekipler şahsın 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğu belirlendi.

İHA
Aydın’da kan donduran olay! Ağaca asılı halde bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde Baklaköy Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşanan olayda bölgede çobanlık yapan bir kişi ağaçta bir kişinin asılı halde olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri de yaptıkları incelemelerde şahsın 43 yaşındaki Faruk Aytek olduğunu tespit etti. Aytek'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

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