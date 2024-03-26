Fenomene sevgili dayağı

Fenomen olduktan sonra ailesiyle birlikte yaşadığı Aydın'ın Nazilli ilçesini terk ederek İstanbul'a yerleşen Merve Taşkın, bir milyonu aşan takipçilerini üzdü. İki yıldır birlikte olduğu sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Taşkın, vücudunda oluşan yaralanmaların görüntülerini takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı olayı takipçilerine anlatan Taşkın, "Şiddet o kadar tehlikeli bir seviyeye gelmişti ki, şükrediyorum çünkü ölmedim ya da sakat kalmadım. Bazen ise beni öldürmekle tehdit ediyordu. Parmaklarımda kalıcı bir hasar oluştu. Doktor 1 yıl içinde iyileşeceğimi söyledi" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 ay önce ilişkisini noktaladığını söyleyen Merve Taşkın neden şimdi açıkladığını da anlattı.

'BASTIRILAN DUYGULAR'

Taşkın,"O zaman güçlü bir ruh halim yoktu. Yaşadıklarımı içimde bastırdım ve hiç olmamış gibi davrandım. Ama maalesef bastırılan duygular er geç ortaya çıkıyor. Kendimi daha güçlü hissettiğim bir zamana kadar mümkün olduğunca bastırdım. Ta bugüne kadar" dedi.

Taşkın yaşadıklarını anlatırken şunları da ekledi: "Yalnız değilsiniz, evet, belki zor olacak ama bir gün içinizde o bırakma gücünü bulup bıraktıktan sonra yavaş da olsa iyileşeceksiniz. Hiçbir şey, her gün şiddet görmekten daha kötü olamaz."

'SEÇİMLERİMİN SONUCUNU YAŞADIM'

"BU yaşadığım travmanın acımın görünür olmasını istedim" diyen Merve Taşkın, kendisine destek olan arkadaşlarına da teşekkür etti. Taşkın, "Acım görünür olursa, ben de kaçamayacağım, yüzleşmek zorunda kalacağım. Bu süreçte beni kurtarmaya çalışan ama ben istemediğim için kurtaramayan, ama her zaman benim eski hayatıma geri dönmemi bekleyen herkese teşekkür ederim. Her şey benim seçimimdi ve seçimlerimin sonuçlarını yaşadım" dedi.