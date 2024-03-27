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Haberler Aydın Anaokulundaki şiddete 114 bin lira ceza kesildi

Anaokulundaki şiddete 114 bin lira ceza kesildi

KAZIM YÖRÜKCE
Anaokulundaki şiddete 114 bin lira ceza kesildi

AVRUPA güzeli Neşe Erberk'e ait Aydın'daki özel bir kreşte görevli öğretmenin çocuklara şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunduğuna ilişkin kamera kayıtlarının ardından velilerin şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucu kreşe 114 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca çocuklara şiddet ve kötü muamelede bulunan öğretmen ve yaşananlara göz yumduğu belirlenen okul yönetimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken okul tarafından öğretmen Ayça Ç'nin işine son verildi. Kamera kayıtlarında öğretmen Ayça Ç'nin, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görülmüştü.

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