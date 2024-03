“Projelerimizle fark yaratacağız”

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş başta altyapı ve trafik olmak üzere kentin kronik sorunlarını çözmek için hayata geçireceği çalışmaları Yeni Asır'a anlattı. Seçim sloganı olan "Aydın için yola çık" ile 17 ilçeye 50 proje hazırlayan Savaş'ın projeleri vatandaştan tam not aldı. Ayrıca Savaş, emekliye her ay 5 bin TL, annelere 2 bin TL ve öğrencilere 1000 TL burs desteği verileceğini açıklarken su fiyatında da yüzde 50 indirim vadediyor.

TRAFİK ÇİLESİ BİTECEK

Aydın'ın kronik trafik sorununun çözümüne öncelik vereceğini dile getiren Savaş, "Mevcut tesislerin modernizasyonu ve kapasite artırılmasının yanı sıra yeni, kokusuz ve ileri biyolojik kanalizasyon arıtma tesislerinin inşasıyla Aydın'ı dünyanın en iyi kanalizasyon tesislerinden birine sahip hâle getireceğiz. Nazilli ve Çine'ye katı atık bertaraf tesislerini yapacağız. 4 köprülü kavşağın temellerini atacağız" dedi.

Savaş, Aydın'a önemli sosyal ve kültürel tesisler kazandıracağını belirterek, "Aydın Efeler Fuar ve Kongre Merkezi'yle fuar alanını inşa edeceğiz. Gençler için Yörük Ali Efe Kültür-Sanat Üretim Merkezi'ni kuracağız. Çocuklarımız için Efeler Bilim ve Teknoloji Merkezi yapacağız" dedi.

YENİ STADYUM GELİYOR

Spor alanındaki yatırımlarla Aydın'ın sporda marka olacağını ifade eden Savaş, "Kapalı spor salonumuzu, 3 bin 500 kişiyi ağırlayacak şekilde hizmete sunacağız. 25 bin kişi kapasiteli yeni Adnan Menderes Stadyumumuz, otogarın arkasına inşa edeceğiz" dedi.

Kentin kalkınması ve gelişmesine yönelik de önemli projeler hayata geçireceğini dile getiren Savaş, şunları söyledi: "Şehrim tarım markası olacak Tarım A.Ş. ile fide, saman, yem, ilaçlama, işçi desteği vereceğiz. Tarım kooperatiflerinin ve çiftçinin ürünlerinin; nakliye-depolama pazarlama işlerini yürüteceğiz."

5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Didim'e kruvaziyer liman inşa edeceklerini anlatan Savaş, "Söke'ye meslek lisesi kazandıracağız. 1 milyar dolar ihracat hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için yatırımcıları kentimize çekeceğiz. Nisan'dan itibaren su ücretlerine yüzde 50 indirim yapacağız, 5 yıl zam yapmayacağız. Emeklimize her ay 5 bin TL destek vereceğiz. Öğrencilere 1000 TL burs vereceğiz. 0-4 yaş arası çocuklu annelerin hizmetine ise 2 bin liralık Anne Destek Kartı sunacağız" dedi.