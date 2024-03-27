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Haberler Aydın Uyuşturucu çetesi lideri Aydın’da yakayı ele verdi

Uyuşturucu çetesi lideri Aydın’da yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Uyuşturucu çetesi lideri Aydın’da yakayı ele verdi
KUŞADASI Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskında örgüt lideri E.P. ile birlikte 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan temin edildiği belirlenen para ele geçirildi. Örgüt lideri E.P. ile Ö.K. ve Y.A tutuklanarak cezaevine gönderildi
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