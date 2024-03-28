Dilenci dehşeti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dilencilik yapan Hayriye Kırbaç(31), kendisine para vermeyen Serap Gonca'yı (28) bıçakladı. Olay, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'nda bulunan bir lokantada meydana geldi.

Yanında çocuğuyla birlikte dilencilik yapan Hayriye Kırbaç, bir lokantada yemek yiyen Serap Gonca'nın yanına gelerek para istedi. Gonca'nın para vermeyi reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sırasında Hayriye Kırbaç, yanında bulunan bıçağı masada oturan Gonca'nın sağ bacağına sapladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çevredekilerin araya girmesiyle engellenen Hayriye Kırbaç, olay yerinden kaçtı. Yaralanan Serap Gonca, sağlık görevlileri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Kırbaç ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kırbaş, ilk ifadesinde Serap Gonca'yı tanıdığını, aralarında alacak verecek meselesi olduğunu söylediği öğrenilirken Gonca'nınn ise kadını tanımadığını söylediği belirtildi.