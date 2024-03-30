İncirliova’da taşkın yaşanmayacak

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde taşkınları önlemek amacıyla yapımına başlanan Yalkıdere Çayı Köprüsü'nün inşasında sona yaklaşıldı. Aşırı yağışlarda meydana gelen su taşkını ve sel nedeniyle tedbir amaçlı yıkılan köprünün yerine İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın girişimleri sonucunda Yalkıdere Çayı yeni bir köprü yapılmaya başlandı.

Yalkıdere Çayı üzerine 16 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde olacak köprü inşaatını yerinde inceleyen Başkan Kaya yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kaya, "Yalkıderesi Çayı köprümüzün yapımında son aşamaya gelindi. Nisan ayı içerisinde faaliyete geçecek köprümüzde incelemelerde bulunduk. Devlet destekli belediyecilik hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Köprünün hizmete açılmasıyla güvenli araç ve yaya geçişi sağlanacak" dedi.