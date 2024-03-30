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Haberler Aydın Silajlık mısıra alternatif sorgum otu yaygınlaştı

Silajlık mısıra alternatif sorgum otu yaygınlaştı

İlk hasatta 7,5 ton verim elde edilmişti, üreticilere 5 ton tohum dağıtıldı.

KAZIM YÖRÜKCE
Silajlık mısıra alternatif sorgum otu yaygınlaştı
AYDIN'DA çok fazla su isteyen silajlık mısıra alternatif olarak ekilen ve ilk hasatta 7,5 ton verim alınan sorgum bitkisinin yaygınlaştırılması amacıyla Kuyucak ve Efeler'de üreticilere 5 ton sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde silajlık mısıra alternatif olarak ekilen silajlık sorgum üretiminin ilk hasadında 7,5 ton verim elde edilirken, pilot olarak 11 ilçede uygulanan ve az sulamayla yüksek verim elde ettiren üründen, çiftçiler de memnun kaldı. Proje kapsamında Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar olmak üzere 11 pilot ilçede 2 bin 600 dekar alana ekilen 12 ton sorgum sudan otu melezi tohumundan, yeşil ot olarak dekara ortalama 3,2 ton, silajlık olarak dekara ortalama 7,5 ton verim elde edildi. Suyun verimli kullanılması hedefiyle gerçekleştirilen proje, üreticilerce olumlu karşılanırken, sorgum otu kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar sürüyor.
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