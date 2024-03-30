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Haberler Aydın Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı

KAZIM YÖRÜKCE
Terör propagandası yapan 4 kişi yakalandı
AYDIN'DA terör propagandası yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda Didim, Efeler ve Germencik ilçelerinde terör örgütü TKP/ML, THKP-C, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapmak suçundan yakalanan şahıslar hakkında adli süreç devam ediyor.
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